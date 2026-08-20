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Продажа новостроек на Маврикии

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Poste de Flacq VCA, Маврикий
от
$13,60 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 758 м²
1 объект недвижимости 1
Варианты вилл на о. Маврикий 🇲🇺 Локация: Belle Mare, восточное побережье Маврикия Цена: $10.4 – 13.6 млн $ Право собственности: FREEHOLD (полная собственность) Уникальный формат: виллы при легендарном 5⭐ отеле (40+ лет истории) Престижное окружение: соседи — мировая элита и знамен…
Агентство
Billion Dollar Beauties
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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Жилой квартал The Nest
Жилой квартал The Nest
Жилой квартал The Nest
Жилой квартал The Nest
Жилой квартал The Nest
Жилой квартал The Nest
Grand Baie, Маврикий
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 127–236 м²
2 объекта недвижимости 2
Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа 3 спальни G + 2 квартира на продажу в Гранд Бэй. Проект находится очень близко к пляжу и сети отелей, ресторанов, супермаркетов и многих других объектов. Проект находится на большом участке земли 6730 кв.м., и ма…
Агентство
MAVIS PROPERTIES
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Маврикий является частью архипелага Маскаренских островов и самым крупным и густонаселенным его представителем — 1,26 млн человек на площади примерно 2000 км². Несмотря на свою отдаленность от берегов Африки (свыше 1000 км), он относится к ее восточной части, лидируя по экономическому богатству.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика на Маврикии

Несмотря на скромный земельный фонд, недвижимость от застройщика на Маврикии стабильно наполняет местный рынок недвижимости. Однако ввиду сильных ветров высотные здания возводятся реже, из-за чего самым распространенными типом новостроек являются виллы.

Плюсы покупки объектов на Маврикии:

  • ВНЖ за инвестиции. С 2015 года иностранцы, инвестирующие от $375,000 в местную недвижимость, могут получить постоянный вид на жительство сроком действия до 20 лет с правом продления.
  • Налоговые льготы. Отсутствие налога на прирост капитала и наследство, а также фиксированный подоходный налог 15% для резидентов.
  • Эксклюзивные проекты. Застройщики, такие как Beachcomber и Omnicane, предлагают комплексы с доступом к частным пляжам и полям для гольфа международного класса, например, Mont Choisy Golf Course.

Особенности новой недвижимости на Маврикии

Новостройки на Маврикии адаптированы к местному климату. Ярко выраженных времен года тут нет, а температура находится в диапазоне +10–35°C. Однако есть сильный ветер и повышенная влажность. Поэтому местные объекты защищены от влаги, не включают системы отопления, но используют кондиционеры для охлаждения воздуха.

Другая важная особенность — юридические нюансы оформления сделки. Перед тем как купить недвижимость на Маврикии от застройщика, нужно проверить, имеет ли застройщик лицензию и право продавать недвижимость иностранцам. Если да, то нужно проверить сам проект, одобрен ли он Economic Development Board (EDB) и продают ли его в рамках PDS/IRS/RES. И то и другое должно быть указано в характеристиках объекта или документации по нему.  

Если все в порядке, вы или агент, через которого вы приобретаете объект, должны сообщить застройщику о своих намерениях. После этого сам застройщик подготавливает пакет документов и подает заявку в EDB Mauritius, чтобы вам разрешили претендовать на покупку недвижимости.

В случае одобрения вы переводите полную сумму сделки (или ее часть по VEFA) на указанный в договоре эскроу-счет и подписываете акт купли-продажи (Notarial Deed) у местного нотариуса. Нотариус сам регистрирует сделку в Land Registry (кадастр) и передает вам копии зарегистрированного акта. С этого моменты вы становитесь официальным владельцем объекта с правом собственности.

Стоимость жилья в новостройках Маврикия

Стоимость местного жилья мало варьируется по регионам, но сильно зависит от типа объекта и стадии его готовности. Средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 184,496–216,509 MUR (примерно 3700–4300 $), а в элитных объектах — +6000 $ за м².

Средняя стоимость нового жилья на Маврикии:

Регион Цена за м², MUR Цена за м², $
Гранд-Бей 200,000–250,000 4,000–5,000
Перейбер 190,000–240,000 3,800–4,800
Флик-ан-Флак 170,000–210,000 3,400–4,200

С началом туристического бума на Маврикии на 11,3% увеличился среднегодовой рост стоимости недвижимости с 5–7% да 7–9% в год. Наибольшее подорожание наблюдается в Порт Луи, Катре-Борне Вакоа-Феникс и Кюрпип. Первый — за счет и без того плотной застройки и статуса столицы, а следующие три фактически слились в единый населенный пункт и практически исчерпали земельный фонд, из-за чего спрос значительно превышает предложение.

Часто задаваемые вопросы о новостройках Маврикия

По какой стоимости продается кв. метр новой недвижимости в Маврикий?

Цена квадрата по стране отличается в зависимости от класса новостройки. У элитных объектов кв. метр стоит 4000-5000 евро, у бюджетных - 2500-3000. На стоимость новостройки Маврикия также влияет расположение. В столице (Порт-Луи) расценки выше на 10-20%, чем в других локациях.

На какие преимущества можно рассчитывать при покупке квартиры в жилом комплексе в Маврикие?

Объекты, купленные на популярных курортах, подходят для получения дохода от сдачи в аренду. Их также можно использовать для личного проживания - это позволит получать доступ к пляжным зонам в течение всего года.

В каких городах Маврикия квартиры в новостройках покупаются чаще всего?

Высокий спрос наблюдается на жилье в Порт-Луи. Столица привлекает покупателей развитой инфраструктурой и близостью к Индийскому океану. В тройку популярных локаций также входят Маэбур и Гран Бэ - небольшие деревушки с множеством пляжных зон.

Какие документы нужны, чтобы купить квартиру в новостройке Маврикия?

Иностранцам необходимо предъявить паспорт и справку о наличии счета в одном из местных банков. Потребуется также разрешение на покупку от маврикийского Совета по инвестициям.
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