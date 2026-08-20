Маврикий является частью архипелага Маскаренских островов и самым крупным и густонаселенным его представителем — 1,26 млн человек на площади примерно 2000 км². Несмотря на свою отдаленность от берегов Африки (свыше 1000 км), он относится к ее восточной части, лидируя по экономическому богатству.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика на Маврикии

Несмотря на скромный земельный фонд, недвижимость от застройщика на Маврикии стабильно наполняет местный рынок недвижимости. Однако ввиду сильных ветров высотные здания возводятся реже, из-за чего самым распространенными типом новостроек являются виллы.

Плюсы покупки объектов на Маврикии:

ВНЖ за инвестиции. С 2015 года иностранцы, инвестирующие от $375,000 в местную недвижимость, могут получить постоянный вид на жительство сроком действия до 20 лет с правом продления.

С 2015 года иностранцы, инвестирующие от $375,000 в местную недвижимость, могут получить постоянный вид на жительство сроком действия до 20 лет с правом продления. Налоговые льготы . Отсутствие налога на прирост капитала и наследство, а также фиксированный подоходный налог 15% для резидентов.

. Отсутствие налога на прирост капитала и наследство, а также фиксированный подоходный налог 15% для резидентов. Эксклюзивные проекты. Застройщики, такие как Beachcomber и Omnicane, предлагают комплексы с доступом к частным пляжам и полям для гольфа международного класса, например, Mont Choisy Golf Course.

Особенности новой недвижимости на Маврикии

Новостройки на Маврикии адаптированы к местному климату. Ярко выраженных времен года тут нет, а температура находится в диапазоне +10–35°C. Однако есть сильный ветер и повышенная влажность. Поэтому местные объекты защищены от влаги, не включают системы отопления, но используют кондиционеры для охлаждения воздуха.

Другая важная особенность — юридические нюансы оформления сделки. Перед тем как купить недвижимость на Маврикии от застройщика, нужно проверить, имеет ли застройщик лицензию и право продавать недвижимость иностранцам. Если да, то нужно проверить сам проект, одобрен ли он Economic Development Board (EDB) и продают ли его в рамках PDS/IRS/RES. И то и другое должно быть указано в характеристиках объекта или документации по нему.

Если все в порядке, вы или агент, через которого вы приобретаете объект, должны сообщить застройщику о своих намерениях. После этого сам застройщик подготавливает пакет документов и подает заявку в EDB Mauritius, чтобы вам разрешили претендовать на покупку недвижимости.

В случае одобрения вы переводите полную сумму сделки (или ее часть по VEFA) на указанный в договоре эскроу-счет и подписываете акт купли-продажи (Notarial Deed) у местного нотариуса. Нотариус сам регистрирует сделку в Land Registry (кадастр) и передает вам копии зарегистрированного акта. С этого моменты вы становитесь официальным владельцем объекта с правом собственности.

Стоимость жилья в новостройках Маврикия

Стоимость местного жилья мало варьируется по регионам, но сильно зависит от типа объекта и стадии его готовности. Средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 184,496–216,509 MUR (примерно 3700–4300 $), а в элитных объектах — +6000 $ за м².

Средняя стоимость нового жилья на Маврикии:

Регион Цена за м², MUR Цена за м², $ Гранд-Бей 200,000–250,000 4,000–5,000 Перейбер 190,000–240,000 3,800–4,800 Флик-ан-Флак 170,000–210,000 3,400–4,200

С началом туристического бума на Маврикии на 11,3% увеличился среднегодовой рост стоимости недвижимости с 5–7% да 7–9% в год. Наибольшее подорожание наблюдается в Порт Луи, Катре-Борне Вакоа-Феникс и Кюрпип. Первый — за счет и без того плотной застройки и статуса столицы, а следующие три фактически слились в единый населенный пункт и практически исчерпали земельный фонд, из-за чего спрос значительно превышает предложение.