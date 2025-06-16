Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Azizi Wares - Modern Living & Investment в центре города Джебель Али, Дубай.

Обзор проекта:

Откройте для себя Azizi Wares, современный жилой комплекс в центре города Джебель Али. Сочетая стильный дизайн, умные макеты и первоклассные удобства, этот проект идеально подходит как для конечных пользователей, так и для инвесторов.

Благодаря своему выгодному расположению рядом со свободной зоной Джебель Али, Expo City Dubai и Dubai Marina, он предлагает как образ жизни, так и потенциал роста капитала.

Типы квартир, размеры и цены:

Единица TypeSize (приблизительно m2) Стартовая цена (€)

Студия ~ 30 м2 от 128 000 €

1 спальня ~ 45 м2 от 183.000 €

2 спальня ~ 65 м2 от 345.000 €

Удобства и удобства:

Бесконечный бассейн для взрослых и детей.

Отдельные спортзалы для мужчин и женщин.

Частный кинотеатр и игровой зал.

Детские игровые площадки и клуб.

24/7 консьерж и безопасность.

Достаточно места для парковки.

Преимущества размещения:

5 мин. Свободная зона Джебель Али

8 мин. → Expo City Dubai & Dubai Parks

13 мин. торговый центр Ибн Баттута

18 минут → Dubai Marina / JBR

30 минут → Центр Дубая (Бурдж-Халифа)

Прямой доступ к Шейх Зайед Роуд и недалеко от метро Дубая, что делает его отличным выбором для пассажиров и арендаторов.

План оплаты и передача:

50% при строительстве

50% при передаче (Q4 2027)

Гибкие варианты оплаты и право собственности на свободное владение для всех национальностей

Зачем инвестировать в Azizi Wares?

Привлекательная цена входа от 128 000 евро.

Высокий спрос на аренду из-за близости к бизнес-центрам и метро.

Отличная инфраструктура в растущем сообществе.

Разработана компанией Azizi Developments – доверенное имя в сфере недвижимости Дубая.

Вывод:

Azizi Wares - это больше, чем просто дом - это инвестиции в умный образ жизни в одном из самых быстрорастущих районов Дубая.

Идеально подходит для начинающих покупателей, опытных инвесторов и семей, ищущих современную жизнь по конкурентоспособным ценам.

Обеспечьте безопасность вашего устройства сегодня и воспользуйтесь привлекательным планом оплаты!