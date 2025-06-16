Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Azizi Wares - Modern Living & Investment в центре города Джебель Али, Дубай.
Обзор проекта:
Откройте для себя Azizi Wares, современный жилой комплекс в центре города Джебель Али. Сочетая стильный дизайн, умные макеты и первоклассные удобства, этот проект идеально подходит как для конечных пользователей, так и для инвесторов.
Благодаря своему выгодному расположению рядом со свободной зоной Джебель Али, Expo City Dubai и Dubai Marina, он предлагает как образ жизни, так и потенциал роста капитала.
Типы квартир, размеры и цены:
Единица TypeSize (приблизительно m2) Стартовая цена (€)
Студия ~ 30 м2 от 128 000 €
1 спальня ~ 45 м2 от 183.000 €
2 спальня ~ 65 м2 от 345.000 €
Удобства и удобства:
Бесконечный бассейн для взрослых и детей.
Отдельные спортзалы для мужчин и женщин.
Частный кинотеатр и игровой зал.
Детские игровые площадки и клуб.
24/7 консьерж и безопасность.
Достаточно места для парковки.
Преимущества размещения:
5 мин. Свободная зона Джебель Али
8 мин. → Expo City Dubai & Dubai Parks
13 мин. торговый центр Ибн Баттута
18 минут → Dubai Marina / JBR
30 минут → Центр Дубая (Бурдж-Халифа)
Прямой доступ к Шейх Зайед Роуд и недалеко от метро Дубая, что делает его отличным выбором для пассажиров и арендаторов.
План оплаты и передача:
50% при строительстве
50% при передаче (Q4 2027)
Гибкие варианты оплаты и право собственности на свободное владение для всех национальностей
Зачем инвестировать в Azizi Wares?
Привлекательная цена входа от 128 000 евро.
Высокий спрос на аренду из-за близости к бизнес-центрам и метро.
Отличная инфраструктура в растущем сообществе.
Разработана компанией Azizi Developments – доверенное имя в сфере недвижимости Дубая.
Вывод:
Azizi Wares - это больше, чем просто дом - это инвестиции в умный образ жизни в одном из самых быстрорастущих районов Дубая.
Идеально подходит для начинающих покупателей, опытных инвесторов и семей, ищущих современную жизнь по конкурентоспособным ценам.
Обеспечьте безопасность вашего устройства сегодня и воспользуйтесь привлекательным планом оплаты!