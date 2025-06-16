  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Дубай, ОАЭ
от
$149,094
9
ID: 27485
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

О комплексе

Azizi Wares - Modern Living & Investment в центре города Джебель Али, Дубай.

Обзор проекта:

Откройте для себя Azizi Wares, современный жилой комплекс в центре города Джебель Али. Сочетая стильный дизайн, умные макеты и первоклассные удобства, этот проект идеально подходит как для конечных пользователей, так и для инвесторов.
Благодаря своему выгодному расположению рядом со свободной зоной Джебель Али, Expo City Dubai и Dubai Marina, он предлагает как образ жизни, так и потенциал роста капитала.

Типы квартир, размеры и цены:

Единица TypeSize (приблизительно m2) Стартовая цена (€)

Студия ~ 30 м2 от 128 000 €

1 спальня ~ 45 м2 от 183.000 €

2 спальня ~ 65 м2 от 345.000 €

Удобства и удобства:

Бесконечный бассейн для взрослых и детей.
Отдельные спортзалы для мужчин и женщин.
Частный кинотеатр и игровой зал.
Детские игровые площадки и клуб.
24/7 консьерж и безопасность.
Достаточно места для парковки.

Преимущества размещения:

  • 5 мин. Свободная зона Джебель Али

  • 8 мин. → Expo City Dubai & Dubai Parks

  • 13 мин. торговый центр Ибн Баттута

  • 18 минут → Dubai Marina / JBR

  • 30 минут → Центр Дубая (Бурдж-Халифа)

Прямой доступ к Шейх Зайед Роуд и недалеко от метро Дубая, что делает его отличным выбором для пассажиров и арендаторов.

План оплаты и передача:

  • 50% при строительстве

  • 50% при передаче (Q4 2027)

  • Гибкие варианты оплаты и право собственности на свободное владение для всех национальностей

Зачем инвестировать в Azizi Wares?

  • Привлекательная цена входа от 128 000 евро.

  • Высокий спрос на аренду из-за близости к бизнес-центрам и метро.

  • Отличная инфраструктура в растущем сообществе.

  • Разработана компанией Azizi Developments – доверенное имя в сфере недвижимости Дубая.

Вывод:

Azizi Wares - это больше, чем просто дом - это инвестиции в умный образ жизни в одном из самых быстрорастущих районов Дубая.
Идеально подходит для начинающих покупателей, опытных инвесторов и семей, ищущих современную жизнь по конкурентоспособным ценам.

Обеспечьте безопасность вашего устройства сегодня и воспользуйтесь привлекательным планом оплаты!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

