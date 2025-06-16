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Жилой комплекс Rabdan Gates – Urban Living at the Heart of Majan, Dubai

Дубай, ОАЭ
от
$192,946
BTC
2.2950557
ETH
120.2936808
USDT
190 762.8393042
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26781
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Рабдан Гейтс - Городская жизнь в сердце Маджана, Дубай.

Умный дизайн. Стратегическое расположение. Ценностная роскошь.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Передача: Q2 2028

Обзор проекта:

Rabdan Gates - это современная малоэтажная застройка от Rabdan Real Estate Development, предлагающая бутик-коллекцию элегантно оформленных апартаментов в самом сердце Маджана, рядом с Дубайлендом и недалеко от дороги Шейха Мохаммеда бен Заида. Благодаря своей минималистской архитектуре, умным макетам и изысканной отделке, Rabdan Gates предназначен для молодых специалистов, начинающих покупателей и инвесторов, ищущих высокую арендную плату в быстрорастущем пригородном центре.

Цены начинаются с:

  • Студия ~ 35 м2 от 165 000 €

  • 1 спальня ~ 75 м2 от 248.000 €

  • 2 спальни ~ 117 м2 от 350 000 €

📆 Платежный план: 10/40/50 или 20/80
📅 Обновление: Q2 2028
📈 Потенциал рентабельности инвестиций: 7%-9% (на основе аналогичных проектов в Маджане)

Особенности квартиры:

  • Современные макеты открытой планировки с большими окнами.

  • Современные оборудованные кухни со встроенными шкафами.

  • Просторные балконы с видом на сообщество или парк.

  • Высококачественная отделка с керамической плиткой и нейтральными палитрами.

  • Умный доступ и энергоэффективные системы.

  • Выберите единицы с меблированными опциями.

Строительные удобства:

  • Плавательный бассейн на крыше и досуговая палуба.

  • Современный фитнес-центр.

  • Детская игровая зона.

  • Лобби-зал с приемом 24/7.

  • Безопасность парковки и видеонаблюдения.

  • Рядом розничная торговля, продуктовые магазины, кафе и общественные парки.

Расположение: Majan, Dubailand.

  • 2 минуты до IMG Worlds of Adventure

  • 7 минут до Global Village

  • 15 минут до Downtown Dubai & Business Bay

  • 20 минут до международного аэропорта Дубая

  • Быстрый доступ к Шейх Мохаммед Бин Заид Роуд (E311)

  • Рядом со школами, клиниками, супермаркетами и мечетями

Идеально для:

  • Инвесторы, ищущие высокую доходность и высокую заполняемость.

  • Конечные пользователи ищут современную, доступную жизнь.

  • Операторы краткосрочной аренды (зона, готовая к Airbnb).

  • Профессионалы, работающие в центре города, Business Bay или районе Аль Барари.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Rabdan Gates – Urban Living at the Heart of Majan, Dubai
Дубай, ОАЭ
от
$192,946
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