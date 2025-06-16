Жилой комплекс Rabdan Gates – Urban Living at the Heart of Majan, Dubai

Рабдан Гейтс - Городская жизнь в сердце Маджана, Дубай.

Умный дизайн. Стратегическое расположение. Ценностная роскошь.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Передача: Q2 2028

Обзор проекта:

Rabdan Gates - это современная малоэтажная застройка от Rabdan Real Estate Development, предлагающая бутик-коллекцию элегантно оформленных апартаментов в самом сердце Маджана, рядом с Дубайлендом и недалеко от дороги Шейха Мохаммеда бен Заида. Благодаря своей минималистской архитектуре, умным макетам и изысканной отделке, Rabdan Gates предназначен для молодых специалистов, начинающих покупателей и инвесторов, ищущих высокую арендную плату в быстрорастущем пригородном центре.

Цены начинаются с:

Студия ~ 35 м2 от 165 000 €

1 спальня ~ 75 м2 от 248.000 €

2 спальни ~ 117 м2 от 350 000 €

📆 Платежный план: 10/40/50 или 20/80

📅 Обновление: Q2 2028

📈 Потенциал рентабельности инвестиций: 7%-9% (на основе аналогичных проектов в Маджане)

Особенности квартиры:

Современные макеты открытой планировки с большими окнами.

Современные оборудованные кухни со встроенными шкафами.

Просторные балконы с видом на сообщество или парк.

Высококачественная отделка с керамической плиткой и нейтральными палитрами.

Умный доступ и энергоэффективные системы.

Выберите единицы с меблированными опциями.

Строительные удобства:

Плавательный бассейн на крыше и досуговая палуба.

Современный фитнес-центр.

Детская игровая зона.

Лобби-зал с приемом 24/7.

Безопасность парковки и видеонаблюдения.

Рядом розничная торговля, продуктовые магазины, кафе и общественные парки.

Расположение: Majan, Dubailand.

2 минуты до IMG Worlds of Adventure

7 минут до Global Village

15 минут до Downtown Dubai & Business Bay

20 минут до международного аэропорта Дубая

Быстрый доступ к Шейх Мохаммед Бин Заид Роуд (E311)

Рядом со школами, клиниками, супермаркетами и мечетями

Идеально для: