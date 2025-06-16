Жилой комплекс Rabdan Gates – Urban Living at the Heart of Majan, Dubai

Рабдан Гейтс - Городская жизнь в сердце Маджана, Дубай.
Умный дизайн. Стратегическое расположение. Ценностная роскошь.
Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Передача: Q2 2028
Обзор проекта:
Rabdan Gates - это современная малоэтажная застройка от Rabdan Real Estate Development, предлагающая бутик-коллекцию элегантно оформленных апартаментов в самом сердце Маджана, рядом с Дубайлендом и недалеко от дороги Шейха Мохаммеда бен Заида. Благодаря своей минималистской архитектуре, умным макетам и изысканной отделке, Rabdan Gates предназначен для молодых специалистов, начинающих покупателей и инвесторов, ищущих высокую арендную плату в быстрорастущем пригородном центре.
Цены начинаются с:
Студия ~ 35 м2 от 165 000 €
1 спальня ~ 75 м2 от 248.000 €
2 спальни ~ 117 м2 от 350 000 €
📆 Платежный план: 10/40/50 или 20/80
📅 Обновление: Q2 2028
📈 Потенциал рентабельности инвестиций: 7%-9% (на основе аналогичных проектов в Маджане)
Особенности квартиры:
Современные макеты открытой планировки с большими окнами.
Современные оборудованные кухни со встроенными шкафами.
Просторные балконы с видом на сообщество или парк.
Высококачественная отделка с керамической плиткой и нейтральными палитрами.
Умный доступ и энергоэффективные системы.
Выберите единицы с меблированными опциями.
Строительные удобства:
Плавательный бассейн на крыше и досуговая палуба.
Современный фитнес-центр.
Детская игровая зона.
Лобби-зал с приемом 24/7.
Безопасность парковки и видеонаблюдения.
Рядом розничная торговля, продуктовые магазины, кафе и общественные парки.
Расположение: Majan, Dubailand.
2 минуты до IMG Worlds of Adventure
7 минут до Global Village
15 минут до Downtown Dubai & Business Bay
20 минут до международного аэропорта Дубая
Быстрый доступ к Шейх Мохаммед Бин Заид Роуд (E311)
Рядом со школами, клиниками, супермаркетами и мечетями
Идеально для:
Инвесторы, ищущие высокую доходность и высокую заполняемость.
Конечные пользователи ищут современную, доступную жизнь.
Операторы краткосрочной аренды (зона, готовая к Airbnb).
Профессионалы, работающие в центре города, Business Bay или районе Аль Барари.