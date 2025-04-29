Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Al Taf Al Gharbi
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Бассейн

Квартиры-студии с бассейном в Al Taf Al Gharbi, ОАЭ

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Al Taf Al Gharbi, ОАЭ
Студия 1 комната
Al Taf Al Gharbi, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8
ВНИМАНИЕ! ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ОПЛАТ!!!  -30% от цены с рассрочкой  ‼️Всего три юнита  …
$260,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Al Taf Al Gharbi, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти