Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
14
Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Этот роскошный жилой комплекс расположен в районе Халифа-Сити — одном из самых перспективных…
$1,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти