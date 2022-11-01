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Blue Dream Residence

Алания, Турция
от
€108,000
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О комплексе

Новый бутик-проект в Газипаша с удобным расположением.До главной улицы, ведущей к пляжу Селинус, всего 100 м. Расстояние до моря 1,5 км.В пешей доступности много магазинов, кафе, ресторанов. В 2023 году муниципалитет обустроил прогулочную зону с фруктовыми и тропическими деревьями, она находится рядом с комплексом.Пляж Селинус в Газипаше отличается широкой береговой линией, пологим заходом в море и песчаным берегом. На большинстве курортов средиземноморья вдоль пляжа проходит главная трасса D-400, а в Газипаша она отдалена от моря на 3 км. Пляж обустроенный, комфортный для отдыха с детьми, без шума от машин и трафика. Также в Газипаша есть уникальный пляж с каменными бассейнами, живописная бухта в скалах.На территории жилого комплекса предусмотрены следующие социальные зоны для жильцов: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, игровая комната, фитнес-центр, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7, аварийный генератор электроэнергии.В комплексе представлены квартиры следующих планировок: 1+1 площадью от 45 до 58 м2, двухуровневые 2+1 площадью от 108,7 до 118,5 м2.Начало строительства в июле 2023 года, завершение — в декабре 2024 года.При первоначальном взносе 35% возможна беспроцентная рассрочка от застройщика до завершения строительства.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Blue Dream Residence
Алания, Турция
от
€108,000
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