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Инвестиционная недвижимость в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 148 600 м² в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Инвестиционная 148 600 м²
Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Площадь 148 600 м²
Продается проект смешанного использования в районе Пратунам, Бангкок, Таиланд. Проект распол…
$11,78 млн
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