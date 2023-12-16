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Коммерческая недвижимость в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд

1 объект найдено
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations. в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations.
Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Число комнат 68
Количество этажей 3
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, conven…
€5,52 млн
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