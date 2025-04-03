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Квартиры с садом в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 32
Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таила…
$524,612
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Параметры недвижимости в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд

с террасой
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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