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Жильё в Takua Pa, Таиланд

1 объект найдено
Вилла в Takua Pa, Таиланд
Вилла
Takua Pa, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 066 м²
PHA5532 Эта обширная вилла с 4 спальнями, расположенная на спокойном острове Ко Хо Као в пр…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Takua Pa, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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