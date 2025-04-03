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Жильё в Suriyawong Subdistrict, Таиланд

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Suriyawong Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Suriyawong Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 30/48
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$279,120
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Suriyawong Subdistrict, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Suriyawong Subdistrict, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 35/48
Уникальное предложение для инвестиций в роскошные апартаменты! Доход от 5%!Выгодное располож…
$627,754
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости в Suriyawong Subdistrict, Таиланд

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1111 голосов