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Жильё в Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд

2 объекта найдено
Кондо 50 комнат в Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
Кондо 50 комнат
Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
Комнаты 50
Selling a multi-unit condominium at a price lower than the market suitable for investors …
€2,52 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает клубо…
€497,405
в месяц
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Параметры недвижимости в Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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