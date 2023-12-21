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Квартиры-студии в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
€65,727
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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