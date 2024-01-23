Pathum Wan Subdistrict, Таиланд

Современные апартаменты в самом центре города! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %! Комплекс расположен недалеко от станции метро Sala Daeng и станции метро Silom. ROMM Convent, этот комплекс может похвастаться исключительным расположением на улице Сой Конвент, в том же переулке, что и школа монастыря Святого Иосифа, и напротив больницы BNH. Уникально просторные номера с высокими 3-метровыми потолками улучшают естественное движение воздуха. Удобства ЖК: общий бассейн, джакузи, онсен, пространство для совместной работы, конференц-зал, детский бассейн, площадка для барбекю, библиотека, читальный зал, гостиная, общий сад, фитнес, общий тренажерный зал, стойка регистрации, вестибюль, кафе, охрана, видеонаблюдение. Инфраструктура: - рестораны и кафе; - торговые центры и магазины; - школа; - больницы. Расположение: - станции метро Sala Daeng и станции метро Silom; - комплекс Силом, парк Силом, Сала-Даенг общего пользования и Силом-Эдж находятся всего в нескольких минутах ходьбы; - больница BNH, больница Чулалонгкорн, 1 км.; - университета Чулалонгкорн, 1,5 км.; - аэропорт Суварнабхуми, 35 км. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!