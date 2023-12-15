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Жильё в Pathum Wan Subdistrict, Таиланд

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Pathum Wan Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Pathum Wan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 25/32
Современные апартаменты в самом центре города!Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно…
€362,202
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Pathum Wan Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Pathum Wan Subdistrict, Таиланд
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 30/32
Современные апартаменты в самом центре города!Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно…
€515,067
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Pathum Wan Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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