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Квартиры с бассейном в Pak Nam Subdistrict, Таиланд

Samut Prakan
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$93,695
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Застройщик
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Языки общения
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Параметры недвижимости в Pak Nam Subdistrict, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
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