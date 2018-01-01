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Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи, Пхукет

Пхукет, Таиланд
от
€430,384
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13
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О комплексе

Уникальная концепция проектаделает проект точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.

В комплексе 22 виллы премиального класса c 4-6 спальнями.

Программа Rental Pool для вилл – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.

Есть рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 200 000 THB.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология.

Расположение и объекты поблизости

Раваи - самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи.

До пляжа Раваи 30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.

До пирса Чалонг - 5 км.

До Международного аэропорта - 40 км.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи, Пхукет
Пхукет, Таиланд
от
€430,384
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