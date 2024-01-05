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Виллы в Швейцарии

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20 объектов найдено
Вилла с гаражом, с подвалом в Тичино, Швейцария
Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
Площадь 483 м²
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Либерти…
€6,90 млн
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Вилла 3 спальни в Монтрё, Швейцария
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€3,79 млн
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Вилла в Lugano, Швейцария
Вилла
Lugano, Швейцария
Площадь 700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
€4,50 млн
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Вилла 8 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 8 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Престижный дом с захватывающими дух видами, в отличном состоянии. Этот потрясающий, спроект…
€20,00 млн
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Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
€7,30 млн
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Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Современная вилла с видом на озеро. Эта привлекательная вилла с современной архитектурой, св…
€9,00 млн
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Вилла 8 спален в Lugano, Швейцария
Вилла 8 спален
Lugano, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 887 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена в жилом, тихом и солнечном районе. С холма открывается пр…
€10,00 млн
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Вилла 3 спальни с садом, с сауной, с отоплением в Швейцария
Вилла 3 спальни с садом, с сауной, с отоплением
Швейцария
Количество спален 3
Площадь 380 м²
Современная вилла с видом на горную местность расположена в тихом и уединенном месте в Тичин…
€2,75 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Очаровательная вилла с видом на озеро и горы находится в швейцарском городе Минузио. В доме …
€5,06 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Швейцария
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария
Количество спален 6
Площадь 330 м²
Элитный дом расположен в Хоргене, кантон Цюриха, Швейцария. Трехэтажный дом после полной рен…
€6,31 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Швейцария
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Швейцария
Количество спален 4
Площадь 750 м²
Эффектная вилла, расположенная высоко на склоне, возвышается над швейцарским городом Бриссаг…
€5,15 млн
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Вилла 5 спален с гаражом, с личным бассейном, с барбекю в Швейцария
Вилла 5 спален с гаражом, с личным бассейном, с барбекю
Швейцария
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Очаровательная вилла находится в Денан, Во, недалеко от Лозанны. Построенная в 1980 году, в…
€3,95 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Швейцария
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Швейцария
Количество спален 3
Площадь 292 м²
Восхитительная вилла расположена в самом центре исторической части города Аскона, Швейцария.…
€2,28 млн
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Вилла 12 спален с кондиционером, с садом, с интернетом в Швейцария
Вилла 12 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Швейцария
Количество спален 12
Площадь 800 м²
Роскошная вилла у озера расположена в Цюрихе, Швейцария. Вилла, построенная в 1912 году, нах…
€10,14 млн
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Вилла с мебелью, с садом, с личным бассейном в Швейцария
Вилла с мебелью, с садом, с личным бассейном
Швейцария
Площадь 7 м²
Уникальная вилла с видом на Цюрихское озеро и горы находится в городе Майлен, Швейцария. Вил…
€7,47 млн
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Вилла 14 спален с кондиционером, с гаражом, в центре города в Швейцария
Вилла 14 спален с кондиционером, с гаражом, в центре города
Швейцария
Количество спален 14
Площадь 450 м²
Чудесный дом расположен в городе Цолликон, в кантоне Цюрих, Швейцария. Представительская 14-…
€8,57 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Женева, Швейцария
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Женева, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 412 м²
Роскошная вилла с видом на Женевское озеро расположена в часе езды от города Женева, Швейцар…
€25,83 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
€5,39 млн
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Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро
Brissago, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…
€8,42 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Лозанна, Швейцария
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лозанна, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Прекрасная вилла находится неподалеку от Лозанны, кантон Во. Международные школы, гольф-клуб…
€3,18 млн
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Параметры недвижимости в Швейцарии

с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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