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Продажа новостроек в Krathum Lom

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Жилой комплекс The Muve Bangna с современным дизайном
Жилой комплекс The Muve Bangna с современным дизайном
Бангкок, Таиланд
от
$55,263
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Бангкок. Объект включает в себя 464 единицы дизайнерских квартиры на 8 этажах. Также имеется благоустроенная территория с садами. Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, ме…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Бангкок, Таиланд
от
$49,065
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город. В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Т…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
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