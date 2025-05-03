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The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Бангкок.
Объект включает в себя 464 единицы дизайнерских квартиры на 8 этажах.
Также имеется благоустроенная территория с садами.
Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, ме…
3
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Агентство
DDA Real Estate
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The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город.
В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Т…
2
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Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com