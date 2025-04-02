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Коммерческая недвижимость в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд

1 объект найдено
Коммерческое помещение 20 370 м² в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Коммерческое помещение 20 370 м²
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Площадь 20 370 м²
Количество этажей 8
Здание торгового центра на продажу рядом с памятником королю Таксину, Вонгвиан Яй, Бангкок, …
$16,19 млн
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