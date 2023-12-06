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Жильё в Khlong Luang, Таиланд

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Khlong Luang, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Khlong Luang, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 15/36
Шикарные апартаменты с видом на панораму города!Прекрасный вариант для постоянного проживани…
€196,200
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Khlong Luang, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Khlong Luang, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 32/36
Шикарные апартаменты с видом на панораму города! Планировка 1 BEDROOM EXCLUSIVE!Прекрасный в…
€99,032
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Khlong Luang, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Khlong Luang, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 20/36
Шикарные апартаменты с видом на панораму города! Планировка 1 BEDROOM PLUS ( 2 комнаты, плюс…
€113,940
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DDA Real Estate
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Khlong Luang, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Khlong Luang, Таиланд
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 27/36
Шикарные апартаменты с видом на панораму города! Прекрасный вариант для постоянного проживан…
€77,469
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DDA Real Estate
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