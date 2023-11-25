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Квартиры в Chatuchak Subdistrict, Таиланд

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6 объектов найдено
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€148,497
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DDA Real Estate
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+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€267,729
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€115,621
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DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира 2 спальни с лифтом, с Онлайн-показ в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с лифтом, с Онлайн-показ
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
THE LINE VIBE — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строит…
€202,482
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
THE LINE VIBE — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строит…
€110,371
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 33
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА: ОБЪЕКТ The Line Vibe. ЗАСТРОЙЩИК Sansiri. ГОРОД, РАЙОН: Бангкок, Чомпхон,…
€110,540
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Параметры недвижимости в Chatuchak Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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