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Продажа новостроек в Chang Rak Yai

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Жилой комплекс KAVE AVA
Жилой комплекс KAVE AVA
Chang Rak Yai, Таиланд
от
€55,981
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 5 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Дом сдан! Апартаменты полностью меблированы! Выгодное местоположение комплекса, повысит спрос н аренду! Современные апартаменты рядом с главной дорогой в районе Клонг Нуенге, Патхум Тани. Kave AVA - 8 этажное здание, новое начало жизни с ультрасовременным дизайном. Зеленая зона площадью более 3840 кв.м. с более чем 7000 кв.м. зонами для реализации идей и занятий. Удобства: общий бассейн, пространство для мсовместной работы / конференц-зал, музыкальная комната,игровая комната в помещении, мини-кинотеатр, общий сад, фитнес, общий тренажерный зал, зона для занятий йогой, парковка для автомобилей, круглосуточная охрана, видеонаблюдение. Инфраструктура: торговые центры и магазины, рестораны, кафе, школы, университет, больница. Местоположение: - аэропорт Суварнабхуми, 55км.; - напротив входа в университет Таммасат; - напротив ворот Чианг Рак 2; - рядом с красной линией SRT. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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