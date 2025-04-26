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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Бангкоке, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бангкок, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Бангкок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 25/25
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,023
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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