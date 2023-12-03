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Продажа новостроек в Bang Khae District

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Жилой комплекс The Muve Bangna с современным дизайном
Жилой комплекс The Muve Bangna с современным дизайном
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€50,762
Площадь 56 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Бангкок. Объект включает в себя 464 единицы дизайнерских квартиры на 8 этажах. Также имеется благоустроенная территория с садами. Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ! Этот район обеспечивает легкий маршрут к Восточному побережью в промышленные зоны и в такие места восточной части Тайланда, как Паттайя и Чонбури. Его расположение рядом с новым Международным аэропортом Суварнабхуми стимулирует дальнейший рост и развитие. УДОБСТВА: - Конференц - зал - Прачечная - Вестибюль в здании - Зона отдыха - Собственный тренажерный зал - Видеонаблюдение 24/7 - Охрана - Детская площадка - Детский бассейн - Общий сад - Парковка Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€45,069
Площадь 91 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город. В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Так же в шаговой доступности находятся: торговые центры, магазины, надежные больницы и известные учебные заведения. Каждый пункт назначения очень близко! УДОБСТВА: - общий сад - собственный тренажерный зал - конференц-зал - пространство для современной работы - круглосуточная охрана - видеонаблюдение 24/7 - прачечная - лобби - рядом с общественным транспортом Позвоните нам, и мы Вам предоставим подборку топовых объектов Таиланда и поможем воплотить Ваши мечты в реальность!
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