The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Бангкок.
Объект включает в себя 464 единицы дизайнерских квартиры на 8 этажах.
Также имеется благоустроенная территория с садами.
Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!
Этот район обеспечивает легкий маршрут к Восточному побережью в промышленные зоны и в такие места восточной части Тайланда, как Паттайя и Чонбури.
Его расположение рядом с новым Международным аэропортом Суварнабхуми стимулирует дальнейший рост и развитие.
УДОБСТВА:
- Конференц - зал
- Прачечная
- Вестибюль в здании
- Зона отдыха
- Собственный тренажерный зал
- Видеонаблюдение 24/7
- Охрана
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Общий сад
- Парковка
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The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город.
В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Так же в шаговой доступности находятся: торговые центры, магазины, надежные больницы и известные учебные заведения. Каждый пункт назначения очень близко!
УДОБСТВА:
- общий сад
- собственный тренажерный зал
- конференц-зал
- пространство для современной работы
- круглосуточная охрана
- видеонаблюдение 24/7
- прачечная
- лобби
- рядом с общественным транспортом
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