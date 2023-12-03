Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд

от €50,762

56 м² 1

Сдача в: 2023

The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Бангкок. Объект включает в себя 464 единицы дизайнерских квартиры на 8 этажах. Также имеется благоустроенная территория с садами. Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ! Этот район обеспечивает легкий маршрут к Восточному побережью в промышленные зоны и в такие места восточной части Тайланда, как Паттайя и Чонбури. Его расположение рядом с новым Международным аэропортом Суварнабхуми стимулирует дальнейший рост и развитие. УДОБСТВА: - Конференц - зал - Прачечная - Вестибюль в здании - Зона отдыха - Собственный тренажерный зал - Видеонаблюдение 24/7 - Охрана - Детская площадка - Детский бассейн - Общий сад - Парковка Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!