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Cumbre del Sol, Hiszpania

el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
от
€434,000
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5
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О комплексе

✅ Недавно построенные апартаменты с современной архитектурой, 2 спальни и 2 ванные комнаты, кухня, выходящая в гостиную, несколько моделей на выбор, терраса и сад на первом этаже, а также терраса и солярий на втором этаже, все обустроено так, чтобы сделать все возможное. использование пространства, наслаждаясь средиземноморским светом и предлагая дополнительный комфорт каждый день.

✅ Квартиры оборудованы полом с подогревом, системой кондиционирования/отопления с термостатом в гостиной и системой горячего водоснабжения.

✅ Общие помещения предназначены для отдыха и семейного отдыха: бассейн, окруженный большими солнечными террасами, детская игровая площадка, социальный клуб, сады и парковки. В нескольких минутах ходьбы от бухты Кала-дель-Ллебейг, центра Морайры и, конечно же, всех услуг, доступных в урбанизации Кумбре-дель-Соль.

✅ Montecala Gardens расположен в уникальном месте с прекрасным видом на Средиземное море и является идеальным местом для проведения свободного времени с семьей.

✅ Вы также можете воспользоваться теми же услугами, которые находятся у вас под рукой, в офисе Residential Cumbre del Sol, рыночном центре, супермаркете, аптеках, аптеках и ресторанах, теннисных кортах и гребных кортах, пешеходных дорожках, начальной школе Леди Элизабет, средней школе, центре верховой езды, пляжи и бухты с пляжными барами, недалеко от нас есть рестораны высшего уровня со звездой Мишлен, гольф-клубы, парусные клубы, все мы уги для проживания и использования их круглый год.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания

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Cumbre del Sol, Hiszpania
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
от
€434,000
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