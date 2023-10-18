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Виллы в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Шкофлица, Словения
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Шкофлица, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 766 м²
For sale a modern designed villa in the heart of nature with spectacular views of Triglav an…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Мы продаем престижную виллу с прекрасным видом на Розна долина вплоть до горы Крим. Располо…
€3,40 млн

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

с видом на горы
недорогая
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