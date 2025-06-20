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Виллы в Мариборе, Словения

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1 объект найдено
Вилла в Марибор, Словения
Вилла
Марибор, Словения
Площадь 882 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В УЕДИНЕННОМ МЕСТЕ Эксклюзивная  вилла класса люкс, расположенная в красиво…
$2,54 млн
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Параметры недвижимости в Мариборе, Словения

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