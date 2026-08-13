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Склады в городском округе Жуковском, Россия

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1 объект найдено
Склад 11 000 м² в Жуковский, Россия
Склад 11 000 м²
Жуковский, Россия
Площадь 11 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагается имущественный комплекс, состоящий из 20 объектов недвижимости, распол…
$8,44 млн
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