Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Москва
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Москве, Россия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Москва, Россия
Вилла
Москва, Россия
Количество спален 5
Площадь 980 м²
Количество этажей 6
1 — Подъезд 1 — Этаж B1+B2 — № квартиры 979.5 м² — Площадь 5+ — Спальня XXL — Размер …
$35,26 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Москве, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти