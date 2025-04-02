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Жильё в Солнечногорск, Россия

1 объект найдено
Дом в Солнечногорск, Россия
Дом
Солнечногорск, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Вашему вниманию! Продается часть дома с отдельным входом. Дом на 4 семьи. В продаже 1/4 дома…
$48,311
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