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Жильё в Подольск, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Подольск, Россия
Квартира 2 комнаты
Подольск, Россия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Продается двухкомнатная квартира в центре г. Подольска на высоком 1 ом этаже 5 этажного стал…
$80,893
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Параметры недвижимости в Подольск, Россия

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