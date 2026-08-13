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Склады в Октябрьском, Россия

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1 объект найдено
Склад 1 594 м² в Mihnevo, Россия
Склад 1 594 м²
Mihnevo, Россия
Площадь 1 594 м²
Этаж -1
Два подъемника в зону склада высотного хранения (1,5 т.) и зону погрузки-выгрузки с рампой 3…
$16,019
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