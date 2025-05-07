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Жильё в Одинцовском городском округе, Россия

Новоивановское
3
Одинцово
8
188 объектов найдено
Таунхаус в Жаворонки, Россия
Таунхаус
Жаворонки, Россия
Площадь 327 м²
«Трувиль» — клубный коттеджный поселок премиум-класса из 87 коттеджей, таунхаусов и многоква…
$1,37 млн
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$163,492
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,364
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,375
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$106,762
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,426
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Дом 4 спальни в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 4 спальни
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 4
Загородный дом площадью 470 м² расположен на участке 54,7 сотки с лесными деревьями. Фасад з…
$2,03 млн
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$126,939
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$111,259
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,994
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$93,141
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$154,032
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,504
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$121,734
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$215,734
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$78,436
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$142,447
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$189,195
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$72,807
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Дом 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 822 м²
Большой двухэтажный дом 822 м² в современном стиле построен на лесном участке с сильным пере…
$1,88 млн
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$101,733
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Особняк 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Особняк 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
Загородный особняк площадью 1000 м² расположен на участке правильной формы 40 соток рядом с …
$6,48 млн
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$72,575
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Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 15/27
Квартира в современном ЖК. Развитая инфраструктура. Ремонт и комплектация квартиры по дизайн…
$45,239
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$80,862
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$119,139
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$132,093
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$146,870
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$126,846
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$102,163
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