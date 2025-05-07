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Квартиры в Одинцовском городском округе, Россия

Одинцово
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Квартира Удалить
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163 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$163,492
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,364
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,375
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$106,762
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,426
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$126,939
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$111,259
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,994
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$93,141
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$154,032
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$70,504
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$121,734
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$215,734
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$78,436
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$142,447
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$189,195
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$72,807
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$101,733
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$72,575
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Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 15/27
Квартира в современном ЖК. Развитая инфраструктура. Ремонт и комплектация квартиры по дизайн…
$45,239
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$80,862
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$119,139
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$132,093
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$146,870
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$126,846
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$102,163
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$112,521
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Квартира 2 комнаты в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$162,550
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$71,174
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся студ…
$102,052
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