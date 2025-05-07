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Дома в Одинцовском городском округе, Россия

Новоивановское
3
25 объектов найдено
Таунхаус в Жаворонки, Россия
Таунхаус
Жаворонки, Россия
Площадь 327 м²
«Трувиль» — клубный коттеджный поселок премиум-класса из 87 коттеджей, таунхаусов и многоква…
$1,37 млн
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Дом 4 спальни в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 4 спальни
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 4
Загородный дом площадью 470 м² расположен на участке 54,7 сотки с лесными деревьями. Фасад з…
$2,03 млн
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Дом 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 822 м²
Большой двухэтажный дом 822 м² в современном стиле построен на лесном участке с сильным пере…
$1,88 млн
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Особняк 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Особняк 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
Загородный особняк площадью 1000 м² расположен на участке правильной формы 40 соток рядом с …
$6,48 млн
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Дом 7 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 7 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 7
Площадь 1 500 м²
Загородная резиденция площадью 1500 м² построен на просторном лесном участке 58 соток с ланд…
$6,81 млн
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Коттедж 4 спальни в Немчиновка, Россия
Коттедж 4 спальни
Немчиновка, Россия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Загородный коттедж площадью 700 м² построен на полевом участке 10 соток. Фасад в европейском…
$1,71 млн
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Дом 9 комнат в Ромашково, Россия
Дом 9 комнат
Ромашково, Россия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Загородный дом в 3 км от Москвы Площадь 600м кв. 3эт + подвал с кухней, тронаж. Залом., н…
$904,604
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Коттедж 4 спальни в Новоивановское, Россия
Коттедж 4 спальни
Новоивановское, Россия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Загородный коттедж площадью 700 м² построен на полевом участке 10 соток. Фасад в европейском…
$1,70 млн
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Дом 5 спален в Новоивановское, Россия
Дом 5 спален
Новоивановское, Россия
Количество спален 5
Площадь 373 м²
Загородный дом площадью 373 м² расположен на тупиковой улице, на полевом участке 12,8 соток.…
$1,31 млн
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Дом 4 спальни в Усово, Россия
Дом 4 спальни
Усово, Россия
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Дом в европейском стиле площадью 260 м² расположен на полевом участке 9 соток с газоном и бо…
$821,155
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Дом 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 800 м²
Современный загородный дом с мансардой построили на уютном участке 15 соток. Фасад в стиле ф…
$1,81 млн
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Дом 4 спальни в Солослово, Россия
Дом 4 спальни
Солослово, Россия
Количество спален 4
Площадь 624 м²
Загородный дом площадью 624 м² расположен на просторном полевом участке 60 соток. Фасад здан…
$15,06 млн
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Дом 4 спальни в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 4 спальни
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Просторная загородная резиденция с полной меблировкой построена на просторном участке 30 сот…
$8,55 млн
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Дом 5 спален в Успенское, Россия
Дом 5 спален
Успенское, Россия
Количество спален 5
Площадь 900 м²
Посёлок: Пекин Рублево-Успенское 880 000 000 ₽ 5 спален 900 м2 25 соток За…
$10,00 млн
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Дом в Одинцовский городской округ, Россия
Дом
Одинцовский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
ТРЕБУТ ВЛОЖЕНИЙ. Продается объект незавершенного строительства — дом не оформлен в собственн…
$236,001
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Дом 9 комнат в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 9 комнат
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 9
Площадь 513 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 740-801, шоссе, 32 км от МКАД, Величъ (д. Супонево ). …
$1,04 млн
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Коттедж 7 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Коттедж 7 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 7
Площадь 868 м²
Загородный коттедж общей площадью 868 м² с гаражом на лесном участке 20 соток. Фасад облицов…
$5,42 млн
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Дом 6 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 6 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 6
Площадь 1 000 м²
Загородный дом площадью 1000 м² построен на лесном участке 18 соток. Фасад облицован бежевой…
$5,03 млн
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Коттедж в Одинцово, Россия
Коттедж
Одинцово, Россия
Площадь 380 м²
«Довиль» – элитный коттеджный поселок клубного типа, расположенный вокруг живописного лесног…
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Усово, Россия
Дом 6 спален
Усово, Россия
Количество спален 6
Площадь 420 м²
Дом в стиле «модерн» с 4-мя спальнями построили на участке 24 сотки с ландшафтным дизайном. …
$1,37 млн
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Таунхаус в Одинцово, Россия
Таунхаус
Одинцово, Россия
Площадь 232 м²
«Довиль» – элитный коттеджный поселок клубного типа, расположенный вокруг живописного лесног…
$888,345
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Дом в Одинцовский городской округ, Россия
Дом
Одинцовский городской округ, Россия
Площадь 1 000 м²
Загородный дом площадью 1000 м² с бассейном построен на большом открытом участке. Фасад дома…
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в Новоивановское, Россия
Дом 3 спальни
Новоивановское, Россия
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Загородный дом площадью 340 м² построен на лесном участке 12,8 соток. Фасад облицован желтой…
$650,081
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Дом 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 407 м²
Загородный дом площадью 407 м² расположен на участке 39,1 сотки с лесными деревьями. Фасад с…
$2,35 млн
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Коттедж в Жаворонки, Россия
Коттедж
Жаворонки, Россия
Площадь 347 м²
«Трувиль» — клубный коттеджный поселок премиум-класса из 87 коттеджей, таунхаусов и многоква…
$2,73 млн
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Типы недвижимости в Одинцовском городском округе

коттеджи

Параметры недвижимости в Одинцовском городском округе, Россия

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Недорогая
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