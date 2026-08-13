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Снять дом на длительный срок в Nizinskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb в Nizinskoe selskoe poselenie, Россия
Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb
Nizinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Первый раз прокат: Потрясающий 3-комнатный дом с открытой планировкой кухни и гостиной.* Раз…
$1,700
в месяц
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