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Склады в городском округе Нижнем Новгород, Россия

коммерческая недвижимость
47
производственные здания
4
инвестиционная недвижимость
17
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2 объекта найдено
Склад 70 м² в Нижний Новгород, Россия
Склад 70 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Складское помещение 70м2, высота потолков 4,1м. Сухое теплое помещение, не требующее отоплен…
$25,443
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Склад 830 м² в Нижний Новгород, Россия
Склад 830 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 830 м²
Этаж 1/1
Продаю производственное здание на красной линии. - 500 кв.м. - первый этаж - 77, 5 кв.м. вт…
$588,099
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