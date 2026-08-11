Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Набережные Челны
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в городском округе Набережные Челны, Россия

;
коммерческая недвижимость
3
Склад Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Склад 18 247 м² в городской округ Набережные Челны, Россия
Склад 18 247 м²
городской округ Набережные Челны, Россия
Площадь 18 247 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Народная…
$209,124
Оставить заявку
Склад 36 563 м² в городской округ Набережные Челны, Россия
Склад 36 563 м²
городской округ Набережные Челны, Россия
Площадь 36 563 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Народная…
$419,026
Оставить заявку
Склад 18 315 м² в городской округ Набережные Челны, Россия
Склад 18 315 м²
городской округ Набережные Челны, Россия
Площадь 18 315 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Народная…
$209,901
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти