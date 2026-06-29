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Дома с гаражом в Москве, Россия

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2 объекта найдено
Особняк 30 комнат в Москва, Россия
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Особняк 30 комнат
Москва, Россия
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 704 м²
Количество этажей 2
Эстетика элитной недвижимости от SmirexАрхитектурный ансамбль в стиле поздней эклектики.Усад…
$110,00 млн
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Вилла 8 комнат в Москва, Россия
Вилла 8 комнат
Москва, Россия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
В «Лаврушинском» всего 6 вилл. В них несколько этажей для планировок по вашему вкусу, отдель…
$25,30 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Billion Dollar Beauties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
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Параметры недвижимости в Москве, Россия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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