Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Москва
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Москве, Россия

коммерческая недвижимость
2814
офисы
2791
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Ресторан, кафе 99 м² в Москва, Россия
Ресторан, кафе 99 м²
Москва, Россия
Площадь 99 м²
Кафе, 99,3 м² Ритейл STONE Дмитровская Ритейл в бизнес-центре класса А Аудитория и …
Цена по запросу
Оставить заявку
Ресторан, кафе 970 м² в Москва, Россия
Ресторан, кафе 970 м²
Москва, Россия
Площадь 970 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный особняк с цоколем и мансардой на улице Арбат в районе Арбат. Здание 1917 года по…
$9,60 млн
Оставить заявку
Ресторан, кафе 369 м² в Москва, Россия
Ресторан, кафе 369 м²
Москва, Россия
Площадь 369 м²
ПОДЪЕЗД: 1 ЭТАЖ 0 ПЛОЩАДЬ: 369.4 ВЫСОТА ПОТОЛКА: 3,7 М ГОТОВНОСТЬ: 2 КВ 2026 …
$1,86 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти