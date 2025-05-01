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Жильё в Молоково, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Молоково, Россия
Квартира 3 комнаты
Молоково, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 8/9
Продается 3-комнатная квартира 87 кв м на 8 этаже 9-этажного монолитного дома в транспортной…
$131,880
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