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Жильё в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Лучшее предложение ИЖС по цене за сотку. 20 соток. Кадастровый номер участка 47:26:0913001:…
$18,935
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Параметры недвижимости в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов