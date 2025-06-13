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Жильё в Лукоянов, Россия

1 объект найдено
Дом в Лукоянов, Россия
Дом
Лукоянов, Россия
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
Продается дом . Нужен ремонт , газ и свет рядом проходят . Участок земли большой
$10,175
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