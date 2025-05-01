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Квартиры в Ленинском городском округе, Россия

Сапроново
627
Видное
584
Развилка
159
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1 691 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 10/21
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Семейный жи…
$235,633
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 7/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$206,078
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 8/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$190,557
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 9/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$227,348
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 15/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Семейный жи…
$253,795
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 17/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$194,291
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 7/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$224,368
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$155,416
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 9/21
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Семейный жи…
$235,633
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$155,531
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 10/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$195,687
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 10/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$158,899
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$193,845
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Квартира 4 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 4 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 89 м²
Этаж 12/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$251,918
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 17/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$228,771
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 14/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$155,760
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 7/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$212,151
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 7/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$239,675
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 14/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$195,884
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$128,387
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$168,641
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 25/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$172,686
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 23/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$138,703
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Семейный жилой район кла…
$125,745
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 10/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$159,677
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Квартира 3 комнаты в Сапроново, Россия
Квартира 3 комнаты
Сапроново, Россия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 23/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$186,472
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 24/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$90,105
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Квартира 2 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 16/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$176,701
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Квартира 3 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 23/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$197,277
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Квартира 1 комната в Сапроново, Россия
Квартира 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 19/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$87,961
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