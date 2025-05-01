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Квартиры-студии в Ленинском городском округе, Россия

Сапроново
101
Видное
49
Развилка
9
Студия Удалить
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159 объектов найдено
Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 21/24
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$73,832
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 6/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$68,410
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/24
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$71,807
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 21/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$107,471
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 15/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$67,306
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 23/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$78,406
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 21/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$70,449
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$60,916
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 18/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$73,832
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 21/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$56,952
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 22/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$95,698
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 15/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$73,596
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 21/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$73,714
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 12/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$64,975
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 11/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$77,814
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Студия 1 комната в Развилка, Россия
Студия 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/16
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$92,922
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 13/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$75,689
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 22/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$78,406
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 19/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$107,115
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 11/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$75,250
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$79,166
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 11/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$56,578
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 13/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$66,881
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$62,472
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 23/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$107,471
Оставить заявку
Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 7/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$90,796
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 10/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$72,574
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$66,107
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 20/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$73,832
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 11/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$69,141
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Параметры недвижимости в Ленинском городском округе, Россия

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