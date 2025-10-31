Коттеджный посёлок Левада-2

Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.



Поселок находится во Всеволожском районе в 30 км от КАД. Добраться до него можно по трассе «Сортавала» или Ленинградскому шоссе. В пешей доступности деревни Матокса есть остановка, к которой регулярно ходят автобусы от петербургского метро. Здесь же расположены несколько баз отдыха, храмы, Музей советской игрушки и уникальная ферма-сыроварня.



В деревне Лесколово, которая располагается в десяти минутах на авто, есть целый набор полезных объектов инфраструктуры. Это разнообразные магазины, небольшие торговые центры, кафе, детские сады и школы, аптеки и амбулатория, автосервис, садовый питомник и даже скейт-парк. До «МЕГА Парнас», как и до КАД, 30 км.



Любители водного отдыха оценят близость пригодных для купания озер Нурзынъярви и Валкиярви. Также возможности для активного семейного отдыха предлагают курорты «Охта Парк» и «Северный склон», экопарк «Зубровник», туристический центр «Изумрудное озеро», лыжные трассы на базе «СКА» и учебно-тренировочный центр «Кавголово». С таким окружением сложно усидеть дома!



Ваша свобода безгранична и в выборе технологий строительства и ландшафтных решений, участки имеют равнинный рельеф и прямоугольную форму. На каждый лот в поселке будет выделено электричество, мощностью 15 кВт, проложена дорога с асфальтным покрытием, сделана система водоотведения.



Условия покупки:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 9 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

→ Дополнительная выгода для покупателей из регионов



Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!

→ 5 районов застройки в СПб и ЛО

→ Участки в окружении леса и озёр

→ Покупка напрямую у собственника участка



Хватит мечтать - переезжай загород уже сейчас! Ваш уютный дом мечты совсем рядом! Звоните!

Участок № 105. Кадастровый номер 1: 47:07:0120001:3381