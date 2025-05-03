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Жильё в городском округе Химки, Россия

Химки
618
619 объектов найдено
Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/17
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$99,830
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/17
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$87,954
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Квартира 3 комнаты в Химки, Россия
Квартира 3 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 9/17
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$180,240
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$139,234
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$108,333
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/17
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$79,674
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Дом в городской округ Химки, Россия
Дом
городской округ Химки, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продаем 2-х этажный кирпичный дом(165м2), в закрытом коттеджном поселке «Кутузово Club», рас…
$180,400
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 11/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$114,197
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$148,155
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,259
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Квартира 3 комнаты в Химки, Россия
Квартира 3 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 13/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$171,523
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$108,080
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 13/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$100,273
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$106,809
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Квартира 3 комнаты в Химки, Россия
Квартира 3 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 8/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$161,835
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$152,262
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$100,685
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Квартира 3 комнаты в Химки, Россия
Квартира 3 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 13/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$182,641
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$150,224
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$143,737
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$141,820
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Квартира 3 комнаты в Химки, Россия
Квартира 3 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 16/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$177,138
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$91,657
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/11
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,671
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 12/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$106,408
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$93,598
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$68,350
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,781
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Квартира 2 комнаты в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$159,928
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 13/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$88,603
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Типы недвижимости в городском округе Химки

квартиры

Параметры недвижимости в городском округе Химки, Россия

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