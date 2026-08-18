Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Калужская область
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Калужской области, Россия

;
Коттедж Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж в Sovhoz Pobeda, Россия
Коттедж
Sovhoz Pobeda, Россия
Площадь 43 м²
Номер объекта: 1086. ГОТОВЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 15 СОТОК РЯДОМ С ЛЕСОМ И ОЗЕРОМ Дом для круглог…
$105,358
Оставить заявку
Коттедж в Sovhoz Pobeda, Россия
Коттедж
Sovhoz Pobeda, Россия
Площадь 43 м²
Номер объекта: 1005. ГОТОВЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 15 СОТОК РЯДОМ С ЛЕСОМ И ОЗЕРОМ Дом для круглог…
$99,472
Оставить заявку
Коттедж в Sovhoz Pobeda, Россия
Коттедж
Sovhoz Pobeda, Россия
Площадь 43 м²
Номер объекта: 1005. ГОТОВЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 15 СОТОК РЯДОМ С ЛЕСОМ И ОЗЕРОМ Дом для круглог…
$99,472
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Калужской области, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти